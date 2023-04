Smalling e Wijnaldum infortunati | rischiano con l’Inter! Le ultime – Sky

(Di sabato 22 aprile 2023) Chrishanno riportato lo stesso identico infortunio al flessore della coscia sinistra e per questo motivodi saltare diverse partite, soprattutto quella contro l’Inter in programma il prossimo 6 maggio alle 18. INFORTUNIO –potrebbero saltare diverse partite con la Roma. Entrambi i giocatori, secondo quanto riportato da Sky Sport, hanno riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. L’Inter sabato 6 maggio alle 18 affronteranno la Roma in campionato. Fonte: Sky Sport Inter-News -notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Chrise Ginisi fermano nel momento più delicato della stagione della Roma. I due giocatori, usciti anzitempo dal campo nel quarto di finale col Feyenoord, si sono sottoposti ad esami che ...Brutte notizie per la Roma: Chrise Georginio, usciti per infortunio contro il Feyenoord giovedì, hanno riportato entrambi una lesione al flessore della coscia sinistra. Tutti e due i calciatori sono in forte dubbio ...In vista del prossimo impegni, primo tra cui quello contro l' Atalanta , la Roma deve fare i conti con l'infortunio di due dei cardini della formazione:e Wjinaldum . Entrambi hanno riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Il centrale giallorosso che tra i due avrà bisogno di più tempo per recuperare (si parla di circa due ...

Si teme un lungo stop per i due: oggi la risonanza magnetica Un incontro notturno è diventato un motivo di preoccupazione. Uscendo dallo stadio, zoppicando, Chris Smalling ha confessato di sentirsi… L ...Due brutte notizie per José Mourinho in casa Roma. Chris Smalling e Georginio Wijnaldum, entrambi costretti al cambio nell’ultimo match di Europa League contro il Feyenoord, hanno riportato delle lesi ...