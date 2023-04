Smackdown 21 04 2023 Spazio al Ring

(Di sabato 22 aprile 2023) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu nella quale vedremo ben due match titolati. A mettere in palio la propria cintura saranno le due neo-campionesse di coppia femminili Raquel Rodriguez e Liv Morgan, le quali cercheranno di resistere all’assalto di Sonya Deville e Chelsea Green. Dall’altra parte invece troveremo Gunther alle prese con il suo nuovo sfidante Xavier Woods. Il membro del New Day ha finalmente ottenuto il suo primo match titolato in singolo e farà di tutto per cercare di porre fine al lunghissimo regno del campione. Inoltre la serata ci regalerà un gran Main Event: lo Street Champion infatti dovrà affrontare Riddle in un match senza squalifiche ed esclusione di colpi.Tutto questo e molto altro ancora in questa nuova edizione dello show blu! Santos Escobar & Rey Mysterio vs ...

Sabato e' stata anche la grande notte di Rhea Ripley, capace di battere Charlotte Flair, conquistando il WWEWomens Championship. Successo anche per Seth Rollins, che e' riuscito a ...Grandissimo riconoscimento per il leggendario Rey Mysterio, ancora in attività in quel di. Il maestro della 619 sarà ufficialmente introdotto nella WWE Hall of Fame di quest'anno , in programma ad aprile durante il weekend di WrestleMania 39. L'introduzione nell'arca della gloria ...... l'icona di Hollywood Zeus , il commentatore die cinque volte campione intercontinentale ... WWE 2K23 Deluxe Edition disponibile dal prossimo 14 Marzo. WWE 2k23 arà disponibile dal 17 ...

La scorsa settimana la WWE ha annunciato in pompa magna il ritorno di Shinsuke Nakamura, che ha battuto Madcap Moss nel suo match di rientro. Durante lo show blu che si è svolto ieri notte (CLICCA QUI ...While Triple H has made a number of great choices as WWE's booker, he has seemingly let a number of WWE Superstars lose stock within the company.