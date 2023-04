Sky Sport Serie C 2022 23 38a Giornata | Palinsesto Telecronisti Lega Pro anche streaming NOW

Il Bologna è tornato a perdere dopo una striscia positiva di cinque partite, battuto 2 - 1 al Bentegodi dal Verona. Ai microfoni di, Thiago Motta ha parlato così del rigore non dato alla sua formazione, ma poi concesso all'Hellas: "Non ero arrabbiato, Serra aveva visto il fallo di mano, poi prendiamo il rigore contro. Un ...Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato dopo il successo dei gialloblù contro il Bologna: le sue dichiarazioni Marco Zaffaroni ha parlato adella vittoria del suo Verona contro il Bologna. LE PAROLE - "Il gruppo ci ha sempre creduto anche nei momenti difficili, la voglia non ci è mai mancata. Stiamo facendo ...Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato dopo la sconfitta dei rossoblù contro il Verona: le sue dichiarazioni Ai microfoni di, Thiago Motta ha parlato dopo la sconfitta del Bologna al Bentegodi con il Verona. LE PAROLE - "Il rigore Non ero arrabbiato, Serra aveva visto il fallo di mano e poi prendiamo ...

Se l'Arsenal fosse un tennista, in questo momento soffrirebbe della sindrome del braccino corto. I Gunners, dopo una stagione sempre in testa alla classifica, incappano nel terzo pareggio consecutivo ...Con una doppietta di Verdi, il Verona batte 2-1 il Bologna e aggancia momentaneamente lo Spezia al terzultimo posto della classifica. L'Hellas gioca una gara a tratti di sofferenza ma capitalizza le o ...