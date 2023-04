Siviglia | Lamela sfida la Juventus | “Per vincere bisogna battere i più forti”

Erik, attaccante del, ha parlato dopo la vittoria contro il Manchester United nel match di ieri sera Erik, attaccante del, ha parlato dopo la vittoria contro il Manchester ...... Gianluca Scamacca - Harry Meguire Ieri sera la sconfitta del Manchester United contro il... All'improvviso Erik, Lucas Ocampos e Youssef En - Nesyri hanno alzato il pressing che ha ...Nello spogliatoio delsi parla anche un po' italiano e questo può fare la differenza Il motivo Calciatori che il ... Senza dimenticaree il suo passato da meteora nella Roma . Se i ...

Siviglia, Lamela: 'Juve tra le più forti, ecco come la affronteremo' ilBianconero

L'attaccante lancia la sfida ai bianconeri, i quali si incontreranno per le semifinali di Europa League l'11 e il 18 maggio ...Una stagione fatta di alti e bassi quella del Siviglia: l'ottimo rendimento in Europa League non combacia con il 13° posto in Liga ...