Siracusa | uomo disperso in mare dopo aver soccorso due minori

(Di sabato 22 aprile 2023) È allarme adove undi 35 anni è sparito innella zona della Marchesa, tra la città siciliana e Avola. A dare l’allarme nelle ultime ore è stato un gruppo di ragazzi, impegnato in una passeggiata in questa zona naturalistica. Al momento attuale la zona è perlustrata dalle motovedette della Capitaneria di porto.

L'allarme lanciato da un gruppo di ragazzini: due di loro si sono sporti troppi sul ponte di Cassibile e così sono caduti in acqua ...Un uomo di 35 anni è disperso in mare nella zona della Marchesa, tra Siracusa e Avola. Nelle ricerche sono impegnate motovedette della capitaneria di porto, dopo l’allarme lanciato nelle ore scorse da ...