Sinner-Musetti | arriva il parere autorevole di un ex tennista

(Di sabato 22 aprile 2023) Ex numero tre del mondo, due volte alle semifinali degli Australian Open e degli US Open e una finale del Roland Garros. Un’ottima carriera, quella messa insieme da David Ferrer. L’exiberico si è ritirato dalle scene del tennis giocato, ma la sua vita è ancora fortemente focalizzato dal mondo della racchetta. In una recente intervista, lo spagnolo ha parlato del duofornendo la sua idea sui due atleti italiani., parla l’ex giocatore David Ferrer: “Jannik è da numero uno, Lorenzo ha davvero talento” “Jannikè un ottimo giocatore che migliora ogni anno, raggiungendo i suoi obiettivi, e sono sicuro che avrà le sue possibilità di vincere uno Slam e diventare il numero uno – ha detto David Ferrer ai microfoni di Flashscore.com parlando ...

BARCELLONA (SPAGNA) - Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas. In palio la finale del torneo Atp 500 di Barcellona. L'azzurro, che ha eliminato Sinner (costretto al forfait prima del derby nei quarti di finale) affronta il greco.

