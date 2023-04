Sinistra contro La Russa. La frase sull'antifascismo fa impazzire i dem

(Di sabato 22 aprile 2023) Si avvicinano le celebrazioni del 25 aprile, le prime con il governo Meloni in carica, e non si placano le polemiche e le contrapposizioni tra maggioranza e opposizioni. Laattacca il presidente del Senato, Ignazio Lache, in un'intervista, dice che «nella Costituzione non c'è nessun riferimento all'. Perché? Io credo semplicemente a ciò che accadde sotto la spinta dei partiti moderati che non volevano fare questo regalo al Pci e all'Urss». Parole che il Pd definisce «inaccettabili» dalla seconda carica dello Stato. «Ho sentito le parole del presidente La, ha detto che l'non è in Costituzione, noi gli diciamo che l'è la nostra Costituzione», sottolinea la segretaria dem, Elly Schlein, mentre da Alleanza Verdi ...

Si avvicinano le celebrazioni del 25 aprile, le prime con il governo Meloni in carica, e non si placano le polemiche e le contrapposizioni tra ...Il governatore leghista del Veneto: «La Liberazione non sia solo memoria, ma proiezione sul futuro. Qui fu Resistenza come oggi a Kiev» ...