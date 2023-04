Così ilDariosulla decisione della Commissione Ue di non concedere i 55 milioni del Pnrr per la ristrutturazione dello stadio. "Attendiamo di sapere le motivazioni reali - ha ...Una preoccupazione non da poco per ilDarioImmediata la reazione deldi Firenze, Dario: "Firenze subisce un danno grave, ingiusto e ingiustificabile. Siamo profondamente delusi per questa decisione dell'Unione europea sulla ...

Sindaco Nardella, Firenze subisce danno grave e ingiusto Agenzia ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 22 APR - "Firenze subisce un danno grave, ingiusto e ingiustificabile. Siamo profondamente delusi per questa decisione dell'Unione europea sulla quota di finanziamento di 55 milioni ...Fitto: "L'Ue esclude gli stadi di Firenze e Venezia dal Pnrr". Il sincaco Nardella: "Firenze subisce un danno grave, ingiusto e ingiustificabile e perde 55 mln" ...