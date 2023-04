SHEIN | il debutto del colosso ad Ibiza

Leggi su 361magazine

(Di sabato 22 aprile 2023) Annunciata la prima attivita? di sponsorizzazione dei pool party presso l’iconico O Beache l’apertura di un Summer pop-up, l’e-tailer globale di moda e lifestyle, e? entusiasta di annunciare la sua partnership con l’O Beach. Per la prima volta,sara? lo sponsor ufficiale dell’iconico pool party settimanale dell’O Beach, che si terra? ogni venerdi? a partire dal 12 maggio fino al 20 ottobre, con la musica dei DJ resident Grant Collins, Sam Dungate, Cameo, Jamie Love e LucyJane. Durante quello che si preannuncia essere l’anno piu? importante per l’O Beachdecide di essere protagonista dell’estate 2023 e presentare le sue campagne uniche ed immersive ai tutti i suoi fan e ai party lovers. In ottica di celebrare questa ...