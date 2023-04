Sette Giorni | su Rete 4 il nuovo approfondimento del sabato sera

(Di sabato 22 aprile 2023)4 non si ferma con l’informazione, ma rilancia con unprogramma in primata che va ad occupare il, in onda dal 22 aprile 2023, è un programma a cura di VideoNews che riassume i fatti della settimana e gli argomenti trattati dagli altri programmi della, facendo il punto della situazione sui temi più attuali. In studio, a condurre, troviamo Elena Tambini, giovane giornalista già conduttrice del Diario del Giorno del Tg4, ma anche di Pressing, data la sua esperienza passata con arbitro della FIGC. A lei il compito di guidare il pubblico e gli ospiti lungo i temi delle puntate.analizzerà i temi della settimana al centro dell’attenzione mediatica che hanno diviso l’opinione pubblica. ...

