“Sette giorni” | il nuovo programma di informazione su Retequattro

(Di sabato 22 aprile 2023) In prima serata a partire dal 22 aprile l’che analizza la settimana, ospite Maria Elena Boschi Sabato 22 aprile, in prima serata su, al via “”, ilappuntamento con l’targato Videonews. Condotto da Elena Tambini, “” analizzerà i temi della settimana al centro dell’attenzione mediatica che hanno diviso l’opinione pubblica. Dalla politica alla cronaca, ilripercorrerà, in compagnia di ospiti e opinionisti, i fatti che sono stati trattati nei programmi di approfondimento giornalistico di Mediaset, leggendoli con chiave critica e di sintesi. Tra i temi della puntata: le polemiche sulla vignetta pubblicata da “Il Fatto Quotidiano”, la scissione del Terzo Polo e il ...

Parte su Rete4 Sette giorni, nuovo programma con l'informazione Agenzia ANSA

Sabato 22 aprile, in prima serata su Retequattro, al via “Sette giorni”, il nuovo appuntamento con l’informazione targato Videonews. Condotto da Elena Tambini, “Sette giorni” analizzerà i temi della s ...Rete 4 non si ferma con l’informazione, ma rilancia con un nuovo programma in prima serata che va ad occupare il sabato. Sette Giorni, in onda dal 22 aprile 2023, è un programma a cura di VideoNews ch ...