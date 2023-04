Serie C 2022 23 | Pordenone in seconda posizione La Virtus Verona cala il poker | Juve U23 fuori dai playoff

Leggi su sportface

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilconclude in bellezza, 16esima vittoria stagionale e ottimain ottica. L’Albinoleffe resta invece al 19esimo posto in classifica e affronterà i playout contro il Mantova. Lantus invece abbandona l’obiettivo, bene lache chiude la stagione in sesta, con l’ennesima vittoria. Una rete per parte al termine della prima frazione di gioco trantus. Sono i bianconeri a sbloccare il risultato al 13esimo minuto: Savona pennella un traversone preciso sul secondo palo per Cudrig, è lui a staccare bene di testa, firmando il primo vantaggio. I padroni di casa passano in svantaggio e tentano più volte di ristabilire l’equilibrio, ...