Serie B 2022 2023 | 0-0 tra Perugia e Cosenza nello scontro salvezza del “Curi”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 aprile 2023)hanno pareggiato 0-0 nel match della trentaquattresima giornata della, andato in scena oggi al “Renato”. Gli umbri padroni di casa non sono riusciti a trovare una vittoria che manca ormai da settimane, andando a collezionare appena il secondo punto nelle ultime cinque giornate di campionato. Un risultato che fa restare ilal quartultimo posto in classifica con 35 punti, una situazione sempre più in bilico perchè le ultime della classe si avvicinano minacciosamente. In questo momento gli uomini di Castori sarebbero costretti al playout. Ilinvece, pur non brillando, colleziona il sesto risultato utile consecutivo e rimane con tre lunghezze di vantaggio sule con un punto ...