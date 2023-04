Serie A – Roma | ecco tutti i colpi per l’estate | arriveranno a zero

Leggi su altranotizia

(Di sabato 22 aprile 2023) Laè ancora impegnata in un finale di stagione molto intenso ma pensa già aidi mercato: grandi nomi a parametroÈ un personaggio sicuramente non banale, Josè Mourinho. Discusso, discutibile, ma che nella sua esperienza alla, piaccia o meno, sta lasciando il segno,me. Josè Mourinho a caccia di altri trofei con lama pensa già al futuro – Fonte LaPresse – AltraNotizia.itLo scorso anno, il tecnico portoghese ha portato i giallorossi alla conquista di un trofeo europeo, la Conference League. Un successo continentale che era stato atteso nella Capitale da moltissimo tempo. E che ha fatto da traino per una stagione che pur tra alti e bassi, potrebbe ora regalare altre grandissime soddisfazioni., Mourinho vuole il bis in ...