Serie A | Lazio - Torino 0 - 1

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilsbanca l'Olimpico biancoceleste con un gol di Ilic nel primo tempo e ferma la corsa della, che non perdeva in campionato da più di due mesi (11 febbraio con l'Atalanta) ed era reduce ...

La 31esima giornata diA è già iniziata e per i tifosi del Napoli si avvicina il momento in cui la squadra di ... Con lo stop dellacontro il Torino , però, in casa Napoli nasce una ...Il Torino sbanca l'Olimpico biancoceleste con un gol di Ilic nel primo tempo e ferma la corsa della, che non perdeva in campionato da più di due mesi (11 febbraio con l'Atalanta) ed era reduce da quattro successi di fila. Il recupero di Immobile, entrato nel secondo tempo a soli sei giorni ...Le pagelle della sfida trae Torino, vinta dalla squadra di Juric grazie a un gol di nel primo tempo di Ilic, che è stato anche il migliore in campo. Parecchi giocatori non sufficienti nella squadra di Sarri. Tutti i voti ...

Glielo vogliono consegnare su un piatto d’argento. Sono tutte d’accordo, vogliono consegnare al Napoli uno scudetto rapido, senza altro spargimento di emozioni. Niente suspence, tutto e subito. Stavol ...Il Torino doma una Lazio nervosa che non trova la via del gol e passa l’esame dell’Olimpico per 0-1 nella 31ma giornata di Serie A ...