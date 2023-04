Sequestrata a Ostia la casa occupata abusivamente da Roberto Spada

Leggi su agi

(Di sabato 22 aprile 2023) AGI - Era occupato dal'appartamento sequestrato dai Carabinieri al Lido di, quartiere di Roma. Ad eseguire il decreto di sequestro preventivo dell'immobile i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di, su delega della procura di Roma e disposizione del gip. Laè quella in via Guido Vincon 27,da- esponente di spicco della criminalità del litorale romano e già condannato, tra l'altro, per il reato di violenza privata aggravata dal metodo mafioso per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi -, e sua moglie. L'attività costituisce l'epilogo dell'intenso monitoraggio e controllo del territorio da parte dei reparti dell'Arma dei carabinieri, avviato anche a seguito del deferimento ...