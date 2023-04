Senza cda | revisori | comitati scientifici | il miracolo “all’italiana” dei musei autonomi Il caso della Pinacoteca di Siena dove arrivano i milioni Pnrr

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Il sistema deistataliitaliani è vario, ma non sempre il ministero da cui dipende è la madre premurosa che tutti si aspetterebbero, bensì un’insensibile matrigna. Per motivi d’immagine – secondo la regola che oggi conta più apparire che essere – sui media ci finiscono sempre e solamente i grandi, quelli “sempre primi in classifica”, quelli che la prima domenica del mese “hanno un numero di visitatori che fa boom”. E gli altri? Le geografia museale italiana è davvero tutta rose (quadri) e fiori? Ma neanche per idea. Ed esempi e motivi non mancano, anche perché alcuninon sono messi in condizione di lavorare al meglio e ciò avviene quando la stagione turistica è appena iniziata. Prendiamo per esempio ladi, uno scrigno di assoluta bellezza, ...