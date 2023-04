Sentenza Juve | Di Caro | “Ci sarà una penalizzazione Un po’ se l’è cercata | Agnelli era il braccio destro di Ceferin…”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 22 aprile 2023) Le dichiarazioni del giornalista Andrea Disu possibili sanzioni in merito al ricorso che vede per protagonista lantus e la partecipazione alla Champions League, il ruolo die la questione Superlega. Lantus dovrà fare i conti con una, questo è quanto afferma Andrea Didurante un’intervista a Tutti Convocati. Secondo il giornalista, non ci sono stati sconti per i massimi dirigenti che avevano potere di firma per lealtà sportiva e se la sanzione diventerà afflittiva, lantus rischia di essere tenuta fuori dalla Champions League. “Lantus unala andrà a prendere. Non c’è stato nessuno sconto per i massimi dirigenti che avevano potere di firma per lealtà sportiva. Se la ...