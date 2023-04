Scuola | la rivoluzione in venti punti firmata Valditara | ecco cosa cambia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Un percorso di semplificazione e sburocratizzazione del mondo della. Per rendere la vita più facile al suo “popolo” che la vive ogni giorno tra cattedre, banchi, uffici. Dagli studenti alle famiglie, dagli insegnanti al personale non docente. È questo il senso dell'informativa presentata ieri dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppein Consiglio dei ministri. Il contenuto è, appunto, un “Piano per la semplificazione del settore della”, dando attuazione alle linee programmatiche illustrate dal Ministro a inizio mandato alle Camere. «Uno degli impegni principali che abbiamo assunto e che stiamo mantenendo» ha detto«è realizzare un serio intervento di sburocratizzazione della, perché questa possa concentrarsi sulla sua missione principale: l'attività ...