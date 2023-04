Scontro Russia-Germania | Mosca e Berlino cacciano i diplomatici Paura a Belgorod

Unodiplomatico che assume i contorni di un giallo contrappone lae la Germania. Mosca ha annunciato che circa un mese fa Berlino ha deciso l'espulsione, per motivi che non sono stati resi ...... Maria Zakharova, ha accusato Berlino di non avere mantenuto un patto per tenere riservata la decisione della stessa Germania di espellere diplomatici russi e quella delladi reagire in modo ...Sono 34 i diplomatici tedeschi espulsi dalla, su un un totale di 90 ancora presenti nel ...fatta dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova a proposito del nuovo...

Guerra Ucraina, scontro Russia-Germania. Mosca e Berlino cacciano i diplomatici Il Tempo

Crescono le tensioni diplomatiche tra Mosca e Berlino. La portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova ha annunciato in tv l’espulsione ...La Russia attua una rappresaglia dopo la cacciata di decine di funzionari dal territorio tedesco, ma la Germania non commenta ...