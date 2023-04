Scherma paralimpica | Bebe Vio trionfa in Coppa del mondo a Nimes prima della laurea | «Super felice di questo Oro»

(Di sabato 22 aprile 2023) Nuovo trionfo perVio. La schermitriceha vinto la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B nella tappadel, in Francia. «Sono, non ero sicura di essere competitiva con le nuove giovani atlete arrivate in questi ultimi due anni in cui sono stata lontana dalle gare a causa dell’infortunio – ha commentato Vio -. È una vera e propria invasione dall’est: coreane, tailandesi, hong-konghine ma soprattutto una banda di cinesi che hanno ricominciato a vincere tutte le gare…», ha detto la campionessa veneta sottolineando inoltre come dopo la gara prevista per domani, domenica 23 aprile, si focalizzerà «sull’ultimo esame universitario e la tesi didel 15 maggio! Non vedo ...

