Scherma Paralimpica | Bebe Vio si prende l’oro nel fioretto e fa bis dopo Pisa

(Di sabato 22 aprile 2023)Vio ha vinto la medaglia d’oro nelfemminile categoria B nella tappa della Coppa del Mondo dia Nimes, in Francia. L’Azzurra, che ha battuto in finale thailandese Saysunee Jana col punteggio di 15-8, ha fatto il bisla vittoria nella prova di, dove era tornata alle garele Paralimpiadi di Tokyo 2020. “Sono super felice, non ero sicura di essere competitiva con le nuove giovani atlete arrivate in questi ultimi due anni in cui sono stata lontana dalle gare a causa dell’infortunio – ha commentato Vio -. È una vera e propria invasione dall’est: coreane, tailandesi, hong-konghine ma soprattutto una banda di cinesi che hanno ricominciato a vincere tutte le gare… Ora mi riposo, domani abbiamo la gara a squadre e poi mi ...

Benevento . Nella seconda giornata di gare a Nimes in Francia, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa di Coppa del Mondo didel 2023, non è arrivata la medaglia per la campana Rossana Pasquino. La professoressa beneventana si è dovuta accontentare del quinto posto nella prova di sciabola risultando ...Benevento . La trasferta di Nimes in Francia, dove è in corso di svolgimento la tappa di Coppa del Mondo di, è iniziata con una medaglia per Rossana Pasquino. La professoressa ha esordito nella prova di spada dove è la numero due della classifica internazionale agguantando il terzo posto.Il calendario gare prevedeva la 2º Prova Regionalein carrozzina, con in palio i titoli ...infine un Trofeo Promozionale di fioretto in plastica per chi ha cominciato a praticare la...

