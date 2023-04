Scarnecchia | «Tema Lukaku | sono diplomatico Battaglia ai razzisti»

Leggi su inter-news

(Di sabato 22 aprile 2023) Nel suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ex calciatore Robertonon ha voluto sbilanciarsi sulrelativo alla squalifica di RomeluCALDO – Dopo il ricorso dell’Inter respinto e la conferma della squalifica di Romelu, Robertoha commentato in questo modo il problema del razzismo nel calcio: «Sappiamo tutti che quella che si sta facendo è unacontro chi agisce in questo modo. Mi viene da esseree lascio il giudizio a chi valuta queste situazioni». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...