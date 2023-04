Scalvini | 'Un top club ci sta | ma solo grazie all'Atalanta Hojlund'

Per rimpiazzare Kim piace moltodell'Atalanta Db Milano 08/01/2023 - campionato di calcio ... ha osservato, studiato, memorizzato, confrontato: non si trovanoplayer a basso costo (18 per ...ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Djimsiti,; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Ederson; Zapata, Hojlund. ROMA (3 - 4 - 1 - 2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; ...Gasperini, nel frattempo, toglie prima Hojlund, poie Zapata, tutti a tre non al meglio, e decide di chiudersi e ripartire. La spinta propulsiva dei viola scema col passare dei minuti e così ...

Scalvini: "Giovane sì, ma per Gasp e Mancini sono un trentenne. Uomo mercato Ho altri pensieri" La Gazzetta dello Sport

Giorgio Scalvini è un uomo mercato. Il difensore italiano classe 2003 dell'Atalanta ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La corte di Inter, Juve, Atletico Madrid, Bayern Monaco e ...Il talento nerazzurro sprona l’Atalanta: "Con la Roma è ora di spingere. Un top club ci sta, ma solo facendo bene con la Dea. E una volta ho urlato a Hojlund che..." ...