Sassuolo | Dionisi | 'La serenità non porta ambizione | sarà difficile far risultato'

(4 - 3 - 3) : Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Lopez; Laurienté, Defrel, Bajrami. Allenatore:... il sabato di Serie A si apre con una sfida affascinante tra Salernitana e. La formazione divuole proseguire l'ottimo periodo di forma delle ultime settimane che li ha visti ...Calciomercato.it vi offre il match dell'Arechi' tra la Salernitana di Paulo Sousa e ildiin tempo realeIlfa visita alla Salernitana nel primo anticipo del sabato, in una gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del ...

Sassuolo, Dionisi e le motivazioni: con la Salernitana sulla scia della Juventus TUTTO mercato WEB

1' - FISCHIO D'INIZIO, PARTITI! PRIMO PALLONE PER LA SALERNITANA! 14:55 - Buon pomeriggio e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno. Tra poco in campo va di scena il match tra la Salernitana di Paulo ...Paulo Sousa chiede all'estro di Candreva, che rifinirà per Dia e il rilanciato Botheim, i punti salvezza: Dionisi conferma come pericolo uno Laurienté.