(Di sabato 22 aprile 2023) Il trequartista delNedimha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna persa per 3-0 sul campo della Salernitana. Da de...

Allenatore: Sousa(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio (38' st Marchizza); Frattesi (1' st Pinamonti), Lopez (22' st Thortsvedt), Henrique;, Defrel (22' st ...Allenatore: Sousa(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio (38' st Marchizza); Frattesi (1' st Pinamonti), Lopez (22' st Thortsvedt), Henrique;, Defrel (22' st ...Unimbattuto nei tre precedenti contro la Salernitana in Serie A (due vittorie e un pareggio) ... Tressoldi, Rogerio in difesa, Frattesi, Lopez, Henrique a centro campo e in avanti, ...

Sassuolo, Bajrami: 'Il calcio è così, era difficile vincere oggi' Calciomercato.com

Il trequartista del Sassuolo Nedim Bajrami ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna persa per 3-0 sul campo della Salernitana. Da dentro come avete vissuto la gara "Sappiamo che qui a Sa ...StampaDeluso il trequartista del Sassuolo Bajrami per la sconfitta di Salerno: “Sapevamo del clima caldo a Salerno, abbiamo preparato molto la gara ma i due gol iniziali dei granata hanno cambiato il ...