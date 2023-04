Sarri avvelenato per i punti ridati alla Juve | «Così il campionato è falsato | qualche giudice sportivo deve dimettersi»

Leggi su open.online

(Di sabato 22 aprile 2023) Non ha preso bene l’ultimo stravolgimento della classifica Maurizio, che dopo la sconfitta a Torino della sua Lazio attacca la giustizia sportiva per la decisione di ripristinare i 15toltintus, in attesa di una nuova pronuncia della Corte federale. «Dal punto di vista legale non do pareri, non ho conoscenze e competenze – dice l’ex allenatore della, oggiLazio – Dal punto di vista, il. Perché se tieni per tre mesi una classifica e poi dici “scusa, ora la classifica è cambiata e potrebbe cambiare ancora”, non va bene. Spero che qualcuno della giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni, perchénon funziona» «Fermate Ghersini» Con ...