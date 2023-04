Sarri | «Arbitraggio assurdo Spero che fermino l’arbitro»

(Di sabato 22 aprile 2023) Il tecnico della Lazio, Maurizioha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Torino Cosa l’ha fatta arrabbiare «L’è stato discutibile. Bisogna fare un plauso ai ragazzi perché questa è una partita che si può finire anche in 10 o in 9 con questo tipo di. Ci siamo sentiti fortemente penalizzati. A livello di spirito e carattere la partita l’abbiamo fatta» Se lo aspettava così difficile il Torino? «È sempre stato per noi affrontare il Torino, quindi me lo aspettavo così. Nel secondo tempo loro hanno fatto più fatica e abbiamo avuto la possibilità di metterla a posto» Quali sono gli episodi «Non si può fare una sola puntata, perché è stata tutta la valutazione dei falli, le ammonizioni. Loro hanno fatto una sostituzione perché un giocatore andava espulso e se ne sono accorti solo e non ...

Dopo la sconfitta subita dalla sua Lazio contro il Torino, il tecnico bianconceleste Maurizio Sarri ha così commentato la partita: “L’arbitraggio è stato discutibile, bisogna fare un plauso ai ragazzi ...Per Sarri c'è un grande responsabile nella sconfitta della Lazio contro il Torino ed è l'arbitro Ghersini: «Noi fortemente penalizzati, con questo arbitraggio avremmo potuto finire anche in 10 o in 9.