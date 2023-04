Sardegna | trovato un cadavere in mare | potrebbe essere del sub disperso dal 12 aprile

(Di sabato 22 aprile 2023) Ildi un uomo è stato rinella mattinata di sabato 22a Rasciada, in una caletta poco prima di Lu Bagnu, nella costa di Castelsardo, nel golfo davanti l’Asinara.trattarsi di Davide Calvia il sub sassarese di 38 annidal 12: i militari della capitaneria di Porto Torres, i carabinieri della stazione di Castelsardo e i vigili del fuoco sono accorsi sul posto per verificare l’identità del corpo. Calvia e il cugino, Giovannino Pinna, anche lui sub di 35 anni, rivivo il 14, stavano facendo una battuta di pesca quando hanno chiamato la Capitaneria di Porto per chiedere aiuto dato che la loro barca stava affondando. I due, però, non sono riusciti a precisare la loro posizione e subito dopo si sono ...

