Sardegna | ritrovato il cadavere del sub disperso durante una battuta di pesca

(Di sabato 22 aprile 2023) È statosulla costa di Castelsardo, nel golfo antistante all’Asinara, il corpo senza vita di Davide Calvia, il sub 38enne scomparso lo scorso 12 aprile nel Golfo dell’Asinara a seguito del naufragio della barca con cui, insieme al cugino Giovannino Pinna, stava facendo unadi. Le operazioni di recupero del corpo sono state condotte dai militari della Capitaneria di Porto Torres, dai carabinieri della stazione di Castelsardo e dai Vigili del fuoco. I familiari del sub hanno confermato l’identità dell’uomo ai militari della Guardia costiera e dei Carabinieri, riconoscendolo grazie ai tatuaggi presenti sul corpo. Il cugino, invece, era stato trovato vivo 24 ore dopo l’incidente ed era stato ricoverato nel reparto Medicina di urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Dopo una settimana di cure, due ...

Mentre Pinna era stato24 ore dopo il naufragio, in condizioni critiche, su una spiaggia della Marina di Sorso, di Calvia non si aveva nessuna traccia. Pinna era stato ricoverato all'...È statosulla costa di Castelsardo, nel golfo antistante all'Asinara, il corpo senza vita di Davide Calvia, il sub 38enne scomparso lo scorso 12 aprile nel Golfo dell'Asinara a seguito del naufragio ...Il giorno, insieme al sub era presente il cugino,vivo dopo 24 ore sul litorale di Sorso e dimesso dall'ospedale giovedì scorso. L'uomo sarebbe stato identificato grazie ai tatuaggi.

Trovato il corpo di Davide Calvia, disperso da 10 giorni: familiari lo ... Fanpage.it

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in una caletta non distante dalla zona di Lu Bagnu, a Castelsardo, nel golfo dell'Asinara. A dare l'allarme una persona, poco prima delle otto. Si teme possa… ...E' stato trovato oggi il corpo del sub disperso in Sardegna 10 giorni fa: il cugino, con lui sulla barca affondata, era riuscito a salvarsi ...