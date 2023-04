(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - L'dellaappare in ripresa dopo le forti contrazioni dovute al periodo della pandemia, almeno nella prima parte del 2022. Lo dicono diversi indicatori statistici. A cominciare da quelli forniti da Istat che relativamente al periodo gennaio-settembre 2022 registrano un aumento dell'export regionale del 73,9% rispetto al medesimo periodo del 2021. Anche i dati di Banca d'Italia sottolineano alcune performance economiche positive per l'Isola: ad esempio, nel primo semestre del 2022 il tasso di crescita delle esportazioni con l'estero (FOB-CIF) è stato pari a 61,2. Tra le regioni italiane, meglio dellahanno fatto soltanto Sicilia (78) e Marche (72,5). In particolare, i settori trainanti dell'export sardo sono stati quelli legati ai prodotti delle ‘altre attività manifatturiere' che ...

se fosse la performer stessa a creare un coro di voci; a generare un dialogo che a tratti potra sembrare il frutto della sua immaginazione; che invece, interpella e riguarda tutte le donne. Uno ...... nonostante l'adozione o la vendita di animali da compagnia sul web sia legale, molto spesso questi annunci possono nascondere un traffico illecito punitoreato con pene molto severe (...Guideranno il Distretto Rurale "Centro Occidentale", in qualità di presidente, Paolo Mele -... Massimiliano Sanna - Sindaco di Oristano -vicepresidente; il Presidente del GAL Barigadu ...

Sardegna: come va l'economia, settore per settore Il Tirreno

Dal Sud Sardegna al nuorese invece i prodotti più richiesti all ... Un orientamento strategico regionale in cui la digitalizzazione ha un ruolo centrale e trasversale come acceleratore del processo di ...Il comune di Jerzu ha ottenuto un finanziamento di 30.000 euro dal Dipartimento dello Sport per la realizzazione di un parco attrezzato per l’attività sportiva all’aperto, nell’ambito del progetto “Te ...