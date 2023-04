Sardegna | come va l’economia | settore per settore

Leggi su italiasera

(Di sabato 22 aprile 2023) (Adnkronos) –dellaappare in ripresa dopo le forti contrazioni dovute al periodo della pandemia, almeno nella prima parte del 2022. Lo dicono diversi indicatori statistici. A cominciare da quelli forniti da Istat che relativamente al periodo gennaio-settembre 2022 registrano un aumento dell’export regionale del 73,9% rispetto al medesimo periodo del 2021. Anche i dati di Banca d’Italia sottolineano alcune performance economiche positive per l’Isola: ad esempio, nel primo semestre del 2022 il tasso di crescita delle esportazioni con l’estero (FOB-CIF) è stato pari a 61,2. Tra le regioni italiane, meglio dellahanno fatto soltanto Sicilia (78) e Marche (72,5). In particolare, i settori trainanti dell’export sardo sono stati quelli legati ai prodotti delle ‘altre attività manifatturiere’ che segnano nei ...