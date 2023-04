Sardegna | come va l' economia | settore per settore

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - L'dellaappare in ripresa dopo le forti contrazioni dovute al periodo della pandemia, almeno nella prima parte del 2022. Lo dicono diversi indicatori statistici. A cominciare da quelli forniti da Istat che relativamente al periodo gennaio-settembre 2022 registrano un aumento dell'export regionale del 73,9% rispetto al medesimo periodo del 2021. Anche i dati di Banca d'Italia sottolineano alcune performance economiche positive per l'Isola: ad esempio, nel primo semestre del 2022 il tasso di crescita delle esportazioni con l'estero (FOB-CIF) è stato pari a 61,2. Tra le regioni italiane, meglio dellahanno fatto soltanto Sicilia (78) e Marche (72,5). In particolare, i settori trainanti dell'export sardo sono stati quelli legati ai prodotti delle ‘altre attività manifatturiere' che ...