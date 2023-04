(Di sabato 22 aprile 2023)Foro Italico. "Ci proveremo, consapevoli che non sarà semplice". Vincenzoci, in particolare dopo gli ultimi accertamenti a cui si è sottopostoBerrettini. L'...

Obiettivo Foro Italico. "Ci proveremo, consapevoli che non sarà semplice". Vincenzoci, in particolare dopo gli ultimi accertamenti a cui si è sottoposto Matteo Berrettini. L'infortunio ai muscoli addominali è fresco, è passata appena una decina di giorni dal ritiro ...... presentatosi in sala stampa più combattivo che mai e chenell'impresa. UN ASSENZA PESANTE - ...SI FA SENTIRE - ' Ha fatto bene a richiamare tutti a una maggiore attenzione. Il fatto ...Quelli chenon tarderanno ad arrivare. Il brutto e preoccupante sfogo dei giorni scorsi, ... e daMatteo era già intervenuto per difendere se stesso e per difendere le i, ma ...

Santopadre ci crede: 'Per Matteo, obiettivo Roma' Tiscali

Obiettivo Foro Italico. “Ci proveremo, consapevoli che non sarà semplice”. Vincenzo Santopadre ci crede, in particolare dopo gli ultimi ...Il tecnico torna in panchina dopo la squalifica e crede nell'impresa. Out però in tre, ultimo in ordine di tempo Santoro ...