Sampdoria-Spezia | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

(Di sabato 22 aprile 2023) Ile isue Sky di, match valido per la trentunesima giornata di. Scontro delicatissimo per la salvezza, visto che si tratta di uno spareggio e per giunta di un derby. Ultima spiaggia per i padroni di casa, possibilità ghiotta di allontanarsi dalle zone calde per gli ospiti. Chi la spunterà al Ferraris? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di sabato 22 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi. SportFace.

VERONA " Vittoria pesantissima del Verona che batte 2 - 1 il Bologna nell'anticipo della 31giornata e aggancia lo, impegnato domani sera in casa della, a quota 26 al quartultimo posto. Al Bentegodi decide la doppietta di Verdi, agli emiliani non basta il gol nel finale di Dominguez. Padroni di ...Sono ragazzi responsabili, hanno capito bene e sanno che lasotto un certo livello non ... TAGS sampstankovic CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Derby, Samp -: ...Questa sera alle ore 20:45 loscenderà in campo sul terreno del 'Ferraris' per affrontare lanel 31º turno della Serie A 2022/23. Mister Semplici ne porta 23: rientro per Bastoni, turno di squalifica per Ampadu. ...

La Spezia – È il derby dell’Ave Maria, dell’ultima preghiera quando ti sei già pentito dei tuoi peccati e hai meritato i tuoi castighi. Nessuno può sbagliare, specialmente dopo la vittoria del Verona ...Scontro salvezza da non sbagliare per lo Spezia atteso dalla Sampdoria, e in vista del match il tecnico Leonardo Semplici ha parlato in conferenza dei temi del derby ligure, nelle… Leggi ...