Sampdoria-Spezia oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di sabato 22 aprile 2023) Tre punti per la salvezza. La sfida inquesta sera alle 20.45 trae lo, più che un derby, è il momento chiave della stagione delle due squadre liguri. I blucerchiati, ultimissimi a 16 punti, sono a dieci lunghezze di distanza dai bianconeri che occupano la quartultima posizione che vale la permanenza inA. Senza una vittoria, con sole sette gare da disputare, la squadra di Dejan Stankovic sarebbe praticamente condannata alla retrocessione. Lodi Leonardo Semplici, invece, deve guardarsi le spalle dal Verona. Gli scaligeri, dopo il successo di ieri sera sul Bologna, hanno raggiunto i bianconeri ma ovviamente hanno una gara in più. La classifica fa paura e una vittoria permetterebbe di allungare nuovamente sui gialloblù, superando il Lecce di Marco Baroni che ...

Continua la rincorsa del Verona di Marco Zaffaroni , che con il successo sul Bologna appaia in classifica lo, atteso nella serata di domani dal derby in casa: è l'ex rossoblu Simone Verdi a incanalare la partita sui binari desiderati dalla formazione che è stata Campione d'Italia nel 1985. Vittoria pesantissima del Verona che batte 2 - 1 il Bologna nell'anticipo della 31giornata e aggancia lo, impegnato domani sera in casa della, a quota 26 al quartultimo posto.

Probabili Formazioni Serie A: scopri le probabili formazioni del prossimo turno di Serie A. Per ogni partita titolari, squalificati, indisponibili e diffidati.