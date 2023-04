Sampdoria-Spezia | le probabili formaio

(Di sabato 22 aprile 2023) Oggi pomeriggio alle ore 20.45 in campo la sfida tradi Serie A, ecco leformazioni Oggi pomeriggio alle ore 20.45 in campo la sfida tradi Serie A, ecco leformazioni.(4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini. All. Stankovic(4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou, Bastonii; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Esposito, Agudelo; Nzola. All. Semplici

VERONA " Vittoria pesantissima del Verona che batte 2 - 1 il Bologna nell'anticipo della 31giornata e aggancia lo, impegnato domani sera in casa della, a quota 26 al quartultimo posto. Al Bentegodi decide la doppietta di Verdi, agli emiliani non basta il gol nel finale di Dominguez.

Grande attesa per Sampdoria-Spezia, match in programma alle ore 20.45 Archiviata la pratica Bologna, il Verona attende ora il match tra Sampdoria e Spezia, gara che sancirà se l’aggancio agli Aquilott ...Il derby vale sempre qualcosa in più, ma quello di stasera per Spezia e Sampdoria è un incrocio che rischia di decidere una stagione. A Marassi è sfida da dentro o fuori tra blucerchiati e squadra bia ...