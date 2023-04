Sampdoria-Spezia | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 22 aprile 2023) Nel sabato sera di Serie A va in scena il derby ligure tra. Entrambe le squadre puntano alla salvezza ma, essendo separate da 10 punti in classifica, arrivano alla gara con animi differenti. Infatti, per i padroni di casa la sfida odierna ha il sapore dell’ultima spiaggia. Le Aquile, invece, vogliono vincere per non sprofondare in zona retrocessione. Ecco, di seguito, ledi, gara valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A. La, reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Lecce, attualmente è a -10 dalla salvezza. I blucerchiati, ultimi in classifica con 16 punti, sono obbligati a vincere se vogliono ancora sperare nel mantenimento della categoria. Il tecnico Stankovic deve rinunciare allo ...