Sampdoria-Spezia | lancio di fumogeni dei tifosi blucerchiati per protesta contro Ferrero

Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Amione () FLOP: GyasiCalciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' tra ladi Stankovic e lodi Semplici in tempo realeLariceve loa Genova nel terzo e ultimo anticipo del sabato, in una gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, 12esimo turno del girone di ritorno. Un derby ...

La partita Sampdoria-Spezia è stata interrotta dall’arbitro a inizio ripresa per l’arrivo allo stadio di Massimo Ferrero, contestato pesantemente dal pubblico a suon di fumogeni ...Momenti di tensione durante Sampdoria-Spezia. Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, precisamente al minuto 48, con i blucerchiati avanti di un gol grazie al gol di testa da parte del difens ...