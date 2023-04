Sampdoria-Spezia 1-1 | Semplici | “Soddisfatto della prestazione Meritavamo la vittoria”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 aprile 2023) “La squadra oggi ha fatto bene, si è espressa bene e con coraggio”. Così il tecnico dello, Leonardo, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l’1-1 in casa. “E’ stata una partita difficile in un ambiente particolare, alla prima occasione siamo andati sotto ma abbiamo reagito bene.molto di più per le tante occasioni create. Dispiace per i ragazzi, dopo unadel genere sila” ha aggiunto l’allenatore bianconero. “Abbiamo difficoltà a realizzare, quindi devo portare più giocatori all’interno dell’area. Dobbiamo migliorare nella cosa più difficile, quella di buttarla dentro, ma se creiamo sempre queste situazioni arriveremo all’obiettivo. Loc’è, siamo in ...