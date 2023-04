Sampdoria-Spezia 1-1 | Ravaglia | “Credevamo di poter vincere E’ un’annata complicata”

(Di sabato 22 aprile 2023) “diquesta sera, pensavamo di portare a casa i tre punti. Non ci siamo riusciti, abbiamo lottato fino alla fine, martedì si riparte”. Queste le parole del portiere della, Nicola, dopo l’1-1 casalingo contro lo. Sul lancio dei fumogeni da parte dei tifosi blucerchiati: “Se ci hanno deconcentrato? Non cerchiamo giustificazioni. Sono cose che possono succedere, dobbiamo essere pronti a tutto – ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, loro sono venuti fuori grazie alle loro qualità. Siamo sempre stati un gruppo compatto, soprattutto quelli con più esperienza cercano di dare il loro supporto ai più giovani. È, non possiamo farci nulla, dobbiamo ...

hanno pareggiato 1 - 1 in un anticipo della 31/a giornata, con le reti di Amione nel primo tempo e Verde nella ripresa, entrambe su colpo di testa. Un risultato inutile specie per i ...è finita 1 - 1. Si prosegue domani con Empoli - Inter alle 12.30 (in diretta su Sky), Monza - Fiorentina e Udinese - Cremonese alle 15, Milan - Lecce alle 18 e Juventus - Napoli ...Commenta per primo1 - 1 (primo tempo 1 - 0) Marcatori: 23' p.t. Amione (S), 15' s.t. Verde (Sp) Assist: 23' p.t.. Augello (S), 15' s.t. Bastoni (Sp)(3 - 4 - 1 - 2): Ravaglia, Amione (33' s.

Sampdoria-Spezia 1-1: risultato finale e highlights Virgilio Sport

AGI- La corsa salvezza si complica ulteriormente. Finisce 1-1 il derby ligure tra Sampdoria e Spezia, con i padroni di casa che non sono riusciti a strappare tre punti per agguantare la Cremonese. Un ...(Adnkronos) – Sampdoria-Spezia termina 1-1, dopo una gara combattuta fino alla fine e che è stata interrotta per sette minuti dopo il lancio di fumogeni in campo dalla curva di casa all’inizio del ...