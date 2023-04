Samp e Spezia | punto che non serve a nulla E il Verona avvicina la salvezza

avanti col colpo di testa di Amione (23'). A inizio ripresa il forcing dellofrutta il pareggio di Verde con un colpo di testa (59').Alla fine viene fuori un pari che non serve a nessuno, nè allache vede sempre più avvicinarsi la retrocessione in B, nè alloche dopo la vittoria del Verona sul Bologna avrebbe avuto bisogno della vittoria per staccare nuovamente gli scaligeri di tre ...Laprende coraggio e sfiora il raddoppio con Lammers, ma lorientra subito in partita e prova ad attaccare. Prima Gyasi, quindi Verde (entrato al posto dell'infortunato Maldini) mettono ...

GENOVA (ITALPRESS) - La corsa salvezza si complica ulteriormente. Finisce 1-1 il derby ligure tra Sampdoria e Spezia, con i padroni di casa che non sono ri ...La Sampdoria frena lo Spezia, che guadagna un punto e va a +1 dal Verona e a una sola lunghezza dal Lecce, che domani sarà impegnato a San Siro contro il Milan. Una serata tesa al ...