Salvini “In Cdm 1 maggio aumenti per buste paga e pensioni più basse”

(Di sabato 22 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Il primofaremo un Consiglio dei Ministri dove ci sarà un altro sostanzioso e sostanziale aumento dellee dellepiù”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo, a margine della sua visita alla 61° edizione del Salone del Mobile, a Fiera Milano.“Sono qua anche a ringraziare operatori che anche negli anni bui non hanno mollato, hanno resistito e adesso permettono che Milano e l’Italia tornino al centro dell’attenzione mondiale, sono molto soddisfatto”, ha concluso. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sulle parole dei colleghi di maggioranza La Russa e Lollobrigida glissa, ma in vista del 25 Aprile Matteo Salvini non si nasconde: "Celebrerò la Liberazione del nostro Paese, starò un po' in famiglia ...