Salvini | andrò da Berlusconi quando sarà più sereno e tranquillo

(Di sabato 22 aprile 2023) Matteo, ministro delle Infrastrutture, non andrà al San Raffaele a trovare l'ex premier Silvio, ricoverato da oltre due settimane per una polmonite come complicanza della leucemia ...

Matteo, ministro delle Infrastrutture, non andrà al San Raffaele a trovare l'ex premier Silvio ... "Berlusconi lo sento spessissimo però non voglio disturbare quindi loa trovare spero il ...Per quanto riguarda il 25 aprile, ha fatto sapere, "celebrerò la liberazione del nostro ... ha risposto: "Berlusconi lo sento spessissimo però non voglio disturbare, quindi loa trovare ...Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, sarà al museo della Liberazione di via Tasso a Roma, mentre il leader della Lega, Matteo, ha in programma un tour nel milanese e in Brianza in vista ...