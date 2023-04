Salernitana | un'imbattibilità da record

(Di sabato 22 aprile 2023) Ottavo risultato utile di fila per la, unper i campani in serie A. La squadra di Sousa, con la vittoria di oggi contro il...

In caso riuscisse a evitare la sconfitta, laregistrerebbe un suo nuovo record diin Serie A TIM: al momento è a quota sette (1V, 6N), come tra aprile e maggio 2022, con ...In caso riuscisse a evitare la sconfitta, laregistrerebbe un suo nuovo record diin Serie A: al momento è a quota sette (1 vittoria, 6 pareggi), come tra aprile e maggio ......16 nessuna sconfitta per il diavolo " 12 pareggi e 4 vittorie " e seconda striscia di... due pareggi contro Empoli e" ambedue in casa " e due sconfitte esterne ...