Salernitana show! Pirola | Dia e Coulibaly | 3-0 al Sassuolo Zona retrocessione a +7

A Radio Punto Nuovo: "Napoli -è una partita storicamente considerata a rischio. La card non è uno strumento di ...di un'intervista rilasciata al programma radiofonico Punto Nuovo Sport...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne. 'Vedere il Napoli fare sold out contro ... Biglietti Napoli -...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne . "Vedere il Napoli fare sold out contro ... Biglietti Napoli -...

Salernitana show! Pirola, Dia e Coulibaly: 3-0 al Sassuolo. Zona ... Calciomercato.com

Ottavo risultato utile di fila per la Salernitana, un record per i campani in serie A. La squadra di Sousa, con la vittoria di oggi contro il Sassuolo è imbattuta in A da otto giornate: sei pareggi e ...I gol di Pirola, Dia e Coulibaly. La vittoria 3-0 all'Arechi è l'8/o risultato utile per Sousa La cronaca (ANSA) ...