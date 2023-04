Salernitana-Sassuolo oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023) La 31a giornata dellaA 2022-ci propone una sabato ricco di spunti nelle tre partite in calendario., infatti, vedremoalle ore 15.00. Allo stadio Arechi si sfideranno i padroni di casa, con il chiaro intento di muovere ancora la classifica per avvicinarsi alla salvezza, mentre dall’altra parte vedremo i lanciatissimi neroverdi. I granata, infatti, hanno messo in fila ben cinque pareggi con gli ultimi due contro Inter e Torino in trasferta che confermano un momento di forma importante. La squadra di mister Paulo Sousa ha raggiunto la 15a posizione a quota 30 punti, con 7 lughezze di margine sulla zona retrocessione. Il, invece, è la squadra più calda del mondo. Nelha totalizzato una mole di punti in stile Napoli e ha ...