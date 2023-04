Salernitana-Sassuolo | le probabili formazioni

(Di sabato 22 aprile 2023) Oggi pomeriggio alle ore 15 in campo la sfida tradi Serie A, ecco leOggi pomeriggio alle ore 15 in campo la sfida tradi Serie A, ecco le(3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Kastanos, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Sousa(4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

È in programma per oggi (sabato 22 aprile) la 31giornata di campionato di serie A che presenta la sfida allo stadio Arechi di Salerno tra i granata dellae i neroverdi del. La squadra guidata da mister Dionisi ha raggiunto nella giornata d'ieri (venerdì) Salerno, mentre il giorno prima si è svolta la consueta conferenza stampa ...L'Arechi apre le sue porte alle 15 per ospitare la prima partita del sabato di Serie A:. Paulo Sousa dovrebbe insistere con lo schieramento di Torino: Daniliuc è insidiato da Troost - Ekong, Kastanos possibile a destra con Mazzocchi in panchina. Nel...Calcio 2022 - 2023 Serie A Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaConta solo vincere. Ladeve battere ilallo stadio Arechi (23mila spettatori, fischio d'inizio alle ...

La trentunesima giornata di Serie A ha preso ieri il via e lo ha fatto con un successo importante in ottica salvezza, un 2-1 del Verona sul Bologna che permette ai gialloblù di agganciare almeno provv ...Sarà Salernitana-Sassuolo ad aprire il sabato, 22 aprile, della 31ma giornata di Serie A. La gara, diretta dall’arbitro Camplone e con fischio di inizio alle ore 15.00, sarà trasmessa su DAZN. Le squa ...