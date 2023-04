Salernitana – Sassuolo | Info accesso allo Stadio “Arechi”

Leggi su seriea24

(Di sabato 22 aprile 2023) L’U.S.1919rma che in occasione della gara, in programma oggi 22 Aprile 2023 alle ore 15:00, i varchi d’acceso dello” saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 12:30. Pertanto si invitano gli spettatori ad anticiparsi così da agevolare e velocizzare le operazioni diall’impianto. Al fine di accedereè necessario recarsi all’impianto muniti di biglietto e documento. Si ricorda che il tagliando d’acquistato online va rigorosamente stampato in maniera leggibile e ritagliato seguendo la linea del tratteggio così come mostrato sul biglietto. Inoltre coloro che hanno acquistato l’abbonamento con la Granata Card e non ne sono ancora in ...