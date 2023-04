Salernitana | Kastanos non ha dubbi | “Sono il Bernardo Silva dei poveri”

(Di sabato 22 aprile 2023) Una grande partita quella di oggi della, forte di un netto trionfo di 3-0 sul Sassuolo. Una squadra, la, che punterebbe ora a sempre maggiori risultati, grazie anche a elementi come Grigoris, il “della” secondo le parole di Sousa, anche per la capacità di giocare in più ruoli. Delle affermazioni che lo stessonon poteva che commentare: “ildei– ha umilmente dichiarato il centrocampista dellasu DAZN – Il mister mi dà tanta fiducia, mi piace il calcio e provo sempre a giocare dove mi mettono”.su Sousa: “Devo ...

... 20' pt Dia, 21' st Coulibaly(3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Lovato (26' st Troost - Ekong), Gyomber (43' st Piatek), Pirola (13' st Bronn);, Coulibaly, Vilhena (26' st Bohinen), ...serve dalla destra Dia, il quale scarica all'indietro per Coulibaly che dal limite ... Laraccoglie quindi tre punti fondamentali in ottica salvezza che la catapultano in ...Lacontrolla senza affanni e, dopo aver sciupato almeno due circostanze per il tris, va ancora a segno con un'azione da applausi: Candreva trovain area con uno scavetto, il ...

Salernitana, Kastanos: "Sono il B. Silva dei poveri, provo a giocare dove mi mettono" TUTTO mercato WEB

Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo per 3-0 contro il Sassuolo. "Se guardiamo il secondo gol, con 20 passaggi fino alla finalizzazione, ...Tutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it. In aggiornamento nel corso della giornata e completi dopo l’ultima partita, questi sono i voti uffici ...